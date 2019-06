Il Tottenham inizia a delineare le strategie sul mercato in vista della prossima stagione. Dopo la sconfitta in finale di Champions League, gli Spurs si sono concentrati su alcune trattative che lasciano presagire una rivoluzione a centrocampo. Il primo nome è Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma ha sorpreso tutti con un rendimento straordinario. Su di lui c’è anche la Juventus, che sembra in leggero vantaggio. L’accelerazione bianconera per il baby azzurro classe 1999 potrebbe avvenire nelle prossime settimane se dovesse essere confermata la linea delle ultime ore del Tottenham. Gli uomini di Mauricio Pochettino, infatti, sembrano orientati verso altri obiettivi come Giovani Lo Celso e Bruno Fernandes. Se gli Spurs dovessero affondare il colpo per uno dei due profili, la Juve avrebbe via libera per trattare con la Roma per Zaniolo.