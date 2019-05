Il Real Madrid si prepara a cambiare pelle. I Blancos vogliono ricostruire la squadra dopo una stagione disastrosa tra Liga e coppe. Il primo grande colpo dovrebbe essere Eden Hazard: il fantasista belga dovrebbe lasciare il Chelsea per una cifra superiore ai 100 milioni. Anche il secondo obiettivo di mercato proviene dalla Premier League. Si tratta di Sadio Mané, attaccante del Liverpool che un anno fa andò in gol nella finale di Kiev poi persa dai Reds contro le Merengues. Con simili arrivi, la rosa del Real subirebbe importanti trasformazioni. Uno dei primi nomi indicati a lasciare il club madrileno è Isco. Lo spagnolo piace alla Juventus. I bianconeri attendono sviluppi da Madrid per piazzare un importantissimo colpo di mercato.