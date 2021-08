Lo Standard Liegi ha raggiunto l'accordo con la Juventus per il prestito di Hamza. E non si ferma qui. In mattinata in Belgio raccontavano di un accordo ormai vicino per il prestito del ragazzo cresciuto nel quartiere di Karim Benzema e le ultime indiscrezioni lo confermano. Ma non è finita qui: lo Standard Liegi, infatti, ha chiuso anche per Daouda. Stessa formula. Un pezzo di Juve U23 in prestito in Belgio.