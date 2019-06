Il Brescia di Massimo Cellino è vicino a due ex Juve: Emanuele Giaccherini e Simone Padoin. L'esterno lascerà il Chievo dopo la retroscessione in Serie B mentre 'Pado' ha lasciato il Cagliari a parametro zero. Secondo quanto riporta Tuttosport la fumata bianca è vicina. Il Brescia riparte dagli ex Juve Giaccherini e Padoin.