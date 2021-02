2









"8 - Cristiano Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 ad aver realizzato più doppiette (8) in tutte le competizioni. Spaziale."



"6/8 - Con la Juventus Ronaldo ha segnato 6 gol in 8 sfide al Meazza in tutte le competizioni (3 v Inter; 3 v Milan). Scala."



Questi due dati Opta ci restituiscono un ulteriore saggio della grandezza di Cristiano Ronaldo, della sua partecipazione ai risultati della Juventus e alla presenza nelle partite che contano. E la semifinale di Coppa Italia non è ancora finita...