Si conclude anche il secondo anticipo della 22a giornata di Serie A: la Lazio espugna l'Arechi vincendo 3-0: per gli uomini di Sarri decisiva una doppietta di Immobile nei primi 10 minuti (7' e 10'), ci pensa poi Lazzari al 66' a fissare il risultato sul 3-0. La Salernitana era in emergenza, con 6 giocatori positivi nel gruppo squadra e gli ultimi tre casi riscontrati stamattina. Immobile supera Vlahovic in testa alla classifica marcatori e la Lazio raggiunge quota 35 punti, portandosi momentaneamente a -3 dalla Juve.