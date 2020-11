E' entrato e ha cambiato la Juve. Ordinaria amministrazione per Cristiano Ronaldo, che in 20' è subentrato a Dybala segnando due gol decisivi nella vittoria contro lo Spezia. Ronaldo ha dimostrato di essere decisivo anche quando parte dalla panchina, è la seconda doppietta in carriera da subentrato tra club e nazionale: la prima, come riporta Opta, era del dicembre 2006 quando il portoghese era entrato nella sfida di Premier League tra Manchester United e Wigan segnando due reti.