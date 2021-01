1









Nella data di oggi, il 7 gennaio, giornata post-Epifania, la Juventus ha giocato per due volte sul campo della Fiorentina. La prima volta 42 anni fa, nel campionato 1978-79: i bianconeri di Trapattoni vinsero 1-0 grazie a un gol dell'indimenticato Gaetano Scirea, in un match nel quale la Fiorentina sbagliò un rigore e Dino Zoff si beccò (per proteste) il primo cartellino giallo in carriera. Nel 1998, invece, nei quarti di finale di andata di Coppa Italia, i viola di Malesani si portarono in doppio vantaggio (Rui Costa e autogol di Montero) ma la Juve rimontò sul 2-2 con Inzaghi e Zidane, nonostante un'espulsione a Birindelli.