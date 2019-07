Elseid Hysaj è uno tra gli obiettivi sulla lista di Fabio Paratici in caso di partenza di Joao Cancelo in questo caldissimo mercato estivo. Dopo che il Tottenham ha venduto Kieran Trippier, seguito anche dai bianconeri, all'Atletico Madrid, però, l'obiettivo numero uno del club inglese sarebbe proprio Hysaj, per una doppia beffa alla Juventus sul mercato. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la pista è calda e l'affare può decollare nei prossimi giorni.