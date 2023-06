Dopo l'acquisto a titolo definitivo di Weah, la Juventus adesso penserà al mercato in uscita e in particolare quello che riguarda Weston Mckennie, Denis Zakaria e Arthur. Una volta risolte queste situazioni, allora il club potrà dare l'assalto al centrocampista e potrebbe essere l'estate giusta per Milinkovic Savic. Lo riferisce calciomercato.com.