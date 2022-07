Ezio, sul suo profilo Twitter, ha annunciato un grande colpo di mercato per la Juventus - lui che prima di tanti aveva parlato di Dusan Vlahovic in bianconero -, scatenando i tifosi: "Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: 'Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve'… ( fonte certa )". Così il presentatore e attore ha stravolto la giornata dei tifosi bianconeri sui social.