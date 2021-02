1









Quando al 90' la tua squadra, sul risultato di 1-1, può usufruire di un calcio di punizione da posizione favorevole, e in campo c’è Cristiano Ronaldo, puoi avere motivi per essere ottimista. E invece no, se la tua squadra si chiama Juventus. L'asso portoghese proprio non la smette di centrare la barriera su calcio piazzato (dal suo avvento in bianconero ha segnato solo contro il Torino lo scorso anno), e anche ieri contro il Verona si è ripetuta la stessa scena. Un episodio che ha scatenato ulteriormente l'ironia dei social, e che ha fatto dimenticare quasi a tutti il gol del momentaneo 1-0 segnato da CR7.