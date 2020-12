Dal sito ufficiale della Juventus: "Cristiano Ronaldo, capocannoniere a pari merito con Lukaku e Ibrahimovic con 8 gol, è primo per tiri totali (51) nello specchio (22), non solo fra i bianconeri ma anche nel campionato. Spiccano anche le buone prestazioni di Chiesa e Morata, che hanno rispettivamente 4 e 5 assist all'attivo, fra i migliori della Serie A. Bene anche Danilo, il bianconero che ha giocato più palloni (1084), quarto in Italia. Il brasiliano è nelle fila bianconere anche colui che ha più passaggi riusciti all'attivo (799) e più palloni recuperati (86). Infine, Cuadrado è in squadra il giocatore che ha creato più occasioni da rete, 23, effettuato più dribbling, 19, e crossato il maggior numero di volte, 51".