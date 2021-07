Dopo l'elogio di, anche l’ex centravanti dell’Inghilterraha celebrato la coppia centrale della Juventus e della Nazionale composta da: 'L'Italia ha giocato in modo perfetto, e Chiellini e Bonucci là dietro sono stati semplicemente fantastici. Si è parlato tanto di, ma non l'hanno lasciato mai libero di muoversi e hanno tenuto perfettamente anche a livello fisico'. Commentando la prestazione dell’Italia contro il Belgio, Shearer non ha però risparmiato critiche a, che in occasione del gol di Barella si è rialzato immediatamente per esultare dopo essere rimasto a terra reclamando un possibile fallo da rigore: 'Patetico e imbarazzante, ecco cos’è stato'.