Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo, la Juventus non ha concesso gol nelle successive tre partite. Il dato che però fa capire ancora di più come la squadra di Allegri si sia concentrata sulla fase difensiva e sulla solidità è un alltro, ovvero quello dei tiri in porta concessi agli avversari. Sono in totale 3 in totale considerando Lecce, Atalanta e Torino. In tutte le altre partite la Juve aveva subito più tiri in porta tranne a Empoli, in quel caso zero, come con il Lecce.