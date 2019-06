La Juventus torna a lavorare fianco a fianco con Fali Ramadani per costruire il proprio futuro. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, dopo che l'agente ha svolto un ruolo decisivo nel trasferimento di Maurizio Sarri dalla panchina del Chelsea a quella bianconera, il suo compito torna a essere determinante nell'ambito dell'affare Federico Chiesa. Da tempo, infatti, Ramadani svolge il ruolo di intermediario in diversi affari che riguardano la Fiorentina e il suo eventuale trasferimento a Torino non farebbe eccezione.