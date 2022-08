. Questi gli stati d’animo che attraversano il tifo bianconero, dopo il pareggio a reti bianche tra la Juventus e la Sampdoria. Una partita che lascia l’amaro in bocca e che segna un passo indietro rispetto al precedente match contro il Sassuolo.Sui social, i tifosi si sono riversati per esprimere i loro giudizi e, soprattutto, hanno indicato Massimiliano Allegri tra i maggiori responsabile, come testimonia l’ascesa nelle tendenze dell’hashtag #AllegriOut.