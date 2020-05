Ventiquattro ore. Un giorno. Poi si capirà. Cosa? Se le voci saranno confermate, e se il buonsenso prevarrà sulla mancanza di notizie. Comunque, in Brasile, dove si trovano oggi Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa, qualcosa si sta muovendo ed è possibile che i tre facciano ritorno in direzione Torino già nella giornata di domani. Gli altri? Tralasciando il nodo Higuain, ancora incerto, da Szczesny a Matuidi, da Rabiot a De Ligt, in tanti sono solo a qualche ora di distanza. Tutti saranno isolati a casa, come nel caso di Ronaldo, oppure al J Hotel, l'albergo della Juve nel complesso che comprende anche il centro sportivo.