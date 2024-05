Quando si conoscerà il futuro di Allegri?



Le dichiarazioni dei protagonisti

Dopo il futuro di Allegri si potrà sapere qualcosa sulDipende tutto dal risultato, come sempre. E come in ogni cosa. Chiariamo: non dipende da quello la decisione della direzione sportiva bianconera, ma prima si raggiungerà l'obiettivo Champions League e poi si parlerà del futuro. E' un discorso che non vale solo per l'allenatore. Vale, semmai, per l'intero gruppo squadra. E coinvolge anche i rinnovi, pure quelli cruciali, dei calciatori.Dunque, quando si conoscerà il futuro di Allegri? Ci sono due scenari da tenere in considerazione. Il primo: se dovesse arrivare un successo all'Olimpico e quindi la qualificazione diretta alla prossima Champions League, resta improbabile che domani ci possa essere l'incontro tra società e Allegri.Con la Champions acquisita, però, la Juve potrà programmare il futuro con maggiore serenità e senza ricorrere a indizi di circostanza. Avrebbe, a quel punto, la certezza di poter disporre di un incasso non banale.E' chiaro che, come in ogni situazione sul filo del rasoio, adesso potrebbe valere un po' tutto. Pure una dichiarazione potrebbe spostare le sensazioni e le percezioni. Dunque, in caso di qualificazioni, le parti potrebbero parlare più liberamente del futuro della Juventus.Al momento, sia Allegri che Giuntoli non hanno aperto alla possibilità di separarsi a fine annata. Tutto lascia pensare che ciò accadrà ugualmente.