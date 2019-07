di Alessio Salerio

Di buon'ora ieri mattina sono andate in scena le visite mediche di Adrien Rabiot, che ha poi firmato il contratto che lo legherà alla Juventus per le prossime stagioni. La sua tappa di routine al J-Medical ha fatto seguito di 24 ore a quella di Luca Pellegrini, arrivato dalla Roma nell'ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola, valutato 29.5 milioni di euro al contrario dei 22 del più giovane terzino sinistro classe '99. E per il club bianconero potrebbe essere soltanto l'inizio, visto che già nelle prossime ore si può attendere la svolta definitiva per l'approdo di Matthijs de Ligt a Torino. Fabio Paratici, infatti, è pronto a volare ad Amsterdam per chiudere l'affare con l'Ajax, dopo aver trovato l'accordo con il difensore e con il suo agente, Mino Raiola.



CESSIONI IN VISTA - Insomma, sono ore frenetiche per la Juventus, il cui mercato entra a tutti gli effetti nel vivo proprio a cavallo del lunedì in cui si apre ufficialmente la finestra di trattative di questa bollente estate. Per Paratici, ora come ora, è il momento di dedicarsi alle cessioni. Il primo nome tra quelli in uscita resta quello di Joao Cancelo, che il Manchester City non vuole pagare 60 milioni di euro, come richiesto dal club bianconero, e che potrebbe di conseguenza finire nel mirino del Bayern Monaco già nelle prossime ore. Poi, ci sono altri nomi da trattare: Leonardo Bonucci è stato accostato al Paris Saint-Germain, ma resta ancorato alla Juventus per il momento, mentre a partire potrebbe essere uno, o entrambi, tra Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. In rialzo, invece, le quotazioni di Juan Cuadrado, che Maurizio Sarri potrebbe utilizzare anche da terzino destro al posto di Cancelo. I POSSIBILI COLPI - Senza dimenticare, ovviamente, i tanti possibili colpi in entrata ancora nel mirino. L'affare con il Sassuolo per il talentuoso difensore Merih Demiral è praticamente già concluso. A centrocampo, soprattutto in caso di partenze eccellenti nelle prossime settimane, con Sami Khedira in possibile partenza, l'obiettivo continua a essere il ritorno di Paul Pogba a Torino, con l'ipotesi Sergej Milinkovic-Savic sempre viva nel cassetto. In attacco, poi, se dovesse partire uno tra Douglas Costa e Paulo Dybala partirebbe l'assalto a Federico Chiesa della Fiorentina. Nel ruolo di centravanti, invece, se la Juventus dovesse riuscire a piazzare sia Higuain che Mandzukic, il primo obiettivo resta Mauro Icardi, in partenza dall'Inter.