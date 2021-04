Dopo i rinnovi di Dragusin e Da Graca, la Juventus continua a lavorare per blindare i gioiellini bianconeri. La prossima firma dovrebbe essere quella di Nikola Sekulov, centrocampista classe 2002 che in questa stagione ha totalizzato 17 presenze, 3 gol e 2 assist in Primavera e tre presenze con l'Under 23 di Lamberto Zauli. L'italo-macedone, che ha giocato anche 8 gare con la nazionale azzurra, ha il contratto in scadenza nel 2022 ma presto arriverà la firma sul rinnovo.