3







di Nicola Balice

A volte serve coraggio, a volte bisogna guardare oltre. È quello che Stefano Braghin alla guida delle Juventus Women ha sempre provato ad avere. Il club di Andrea Agnelli ha messo a disposizione del progetto femminile strutture e risorse di primo piano, forse mai viste in precedenza all'interno di un movimento che infatti è stato trainato a 360 gradi dalle bianconere. E il dirigente responsabile ha saputo puntare da subito con coraggio e lungimiranza su un'allenatrice che fino a quel momento non si era mai seduta su una panchina di prima squadra: Rita Guarino. Che fin lì aveva lanciato la propria scuola di tecnica individuale, parallelamente al percorso federale concluso con un biennio alla guida della Nazionale Under 17. Ma quando Braghin l'ha chiamata nel 2017 per lanciare il progetto Juventus Women, la scelta di Guarino è apparsa più una scommessa che una scelta conservatrice. Una scommessa assolutamente vinta: quattro stagioni, quattro scudetti, un record dietro l'altro. E ora, con lo stesso coraggio e la stessa voglia di guardare oltre, il progetto delle J Women sembra pronto a voltare pagina. IPOTESI MONTEMURRO – Non sarebbe e non sarà la cosa più facile da fare, ora separarsi da Guarino. Che nel frattempo aveva già prolungato il contratto fino al termine della prossima stagione, quindi al 30 giugno 2022. Ma a volte si creano delle circostanze che cambiano gli scenari, tra gli obiettivi della Juve c'è quello di assumere un nuovo respiro internazionale ed è stata proprio la Champions a rappresentare l'unico tallone d'achille di questi anni: anche tanta sfortuna nei sorteggi, ma alla fine sono arrivate tre eliminazioni al primo turno in tre partecipazioni alla Champions. E in questi mesi si è presentata un'opportunità da provare a cogliere al volo, che magari più avanti non si sarebbe presentata. Quella che porta a Joe Montemurro: il tecnico italo-australiano ha deciso di interrompere con una stagione d'anticipo la sua vincente esperienza all'Arsenal, questo ha convinto la dirigenza bianconera prima a effettuare un sondaggio e poi una volta ottenuta l'apertura ad avviare una trattativa. Che è a un buon punto, ma non può ancora dirsi definita, possibile che la parola fine possa arriva entro qualche settimana. Serve coraggio e la capacità di guardare oltre: la Juve con coraggio e lungimiranza puntò su Guarino, con coraggio e lungimiranza prova a voltare pagina dopo quattro anni e quattro scudetti. Per compiere un altro passo in avanti, l'uomo giusto può essere Montemurro.