Ora si, ora i tifosi juventini possono iniziare a ritenersi soddisfatti, ma soprattutto possono iniziare a sognare e sperare che i desideri che verranno cullati per un'intera estate diventino realtà tra 10 mesi. Gli arrivi die disono quei colpi che che non solo infiammano una città intera, ma fanno termare come una scossa di terremoto tutte le antagoniste della Vecchia Signora, pronte a darle battaglia in quella che si preannuncia una stagione entusiasmante. Si attendeva solo la firma sul contratto sia del francese che del Fideo, arrivate entrambe nelle ultime 48 ore e che finalmente, concederanno del tempo prezioso ai dirigenti della Continassa da poter investire su altre trattative piuttosto calde.- Due esempi lampanti sono quelli di Andreae di, vicinissimi a vestire il bianconero. Per quanto riguarda il genoano sarebbe già stata fissata la data per le visite mediche, previste per la prossima settimana, con i rossoblù che lo valutano attorno ai 10 milioni, dai quali si dovrà scalare la somma prevista per l'inserimento di Dragusin come contropartita. Diversa la situazione legata al talento giallorosso ma che, sembra già ben indirizzato verso Torino. La Roma sembra infatti aver aperto all'opzione del prestito oneroso fissato a 10 milioni, con obbligo di riscatto che varia tra i 35 e i 45 milioni. Si discute dunque solo degli ultimi dettagli, dopodichè l'eroe di Tirana potrà trovarsi sotto la guida di Max Allegri. Inseriti gli ultimi tasselli, resterebbe solo da capire come si evolverà la situazione De Ligt che, nel caso di separazione potrebbe essere rimpiazzato da KalidouInizia a prendere forma la nuova Juve e noi abbiamo provato ad ipotizzare alcune formazioni tipo, riportate