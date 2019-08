Giovanni Branchini è al lavoro al fianco del Bayern Monaco in questo rovente mercato estivo. Dopo aver fatto da intermediario, con successo, nella trattativa per il trasferimento di Ivan Perisic dall'Inter ai bavaresi, il noto agente ci riprova con Mario Mandzukic, in uscita dalla Juventus e interessato al ritorno in Bundesliga. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i tedeschi sono pronti ad accogliere Mandzukic e il suo biennale da 5 milioni di euro netti a stagione, mentre con i bianconeri l'intesa può chiudersi tra i 10 e i 15 milioni.