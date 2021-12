La Juventus si riunirà il 30 dicembre alla Continassa per riprendere il lavoro dopo le vacanze di Natale. In quel momento, finalmente, la squadra sarà al completo tranne Danilo (che comunque sarà al centro sportivo bianconero per seguire il programma di recupero dall'infortunio).Tre elementi fondamentali della rosa a disposizione di Allegri!Il ritorno di alcuni leader tecnici o carismatici non può che giovare alla causa. Certo, bisogneràa tratti un po' precario ma che comunque si è visto nelle ultime uscite,la delizia tecnica della Joya, la rocciosità del capitano, l'esplosività di Fede. E magari, chissà che da inserire durante il mese di gennaio non ci siano pure dei rinforzini sul mercato...