Dopo Milinkovic Savic, anche Zielinski è sempre più vicino a trasferirsi in Arabia Saudita, al Al-Ahli che ha offerto al giocatore del Napoli un triennale da 36 milioni complessivi, come riporta calciomercato.com. Il polacco, in scadenza di contratto nel 2024, era stato accostato in passato anche alla Juventus, con Giuntoli che proprio lo aveva portato a Napoli dall'Empoli.