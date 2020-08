1









Dall'Inghilterra trapelano indiscrezioni sul futuro del centrocampo della Juventus, che già sta vedendo le partenze di Matuidi e probabilmente di Khedira. Come ha riportato il Daily Mirror Andrea Pirlo vede in Aaron Ramsey un possibile esubero. Il gallese ex Arsenal è arrivato a parametro zero l'anno scorso firmando un contratto da circa 13 milioni di stipendio annuale fino al 2023, ma non è riuscito a trovare grande continuità. Il club bianconero dovrà quindi trovare una squadra disposta a sobbarcarsi lo stipendio di questo giocatore che a Santo Stefano compirà 30 anni.