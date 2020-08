12









Sami Khedira verso l'addio. Dopo Blaise Matuidi, che nella giornata di ieri ha lasciato ufficialmente il club bianconero, ora tocca al tedesco avviarsi verso la fine della sua avventura alla Juve. La nuova Juve di Andrea Pirlo prende vita e, per parola anche del presidente Agnelli, va per prima cosa svecchiata. Alleggerita di giocatori, età e ingaggi pesanti. Il prossimo nome sulla lista è quindi Khedira, troppo spesso in infermeria per giustificare un ingaggio così pesante sulle casse bianconere.



Secondo Tuttosport, è ormai prossimo all'addio: la Juve cerca una soluzione. C’è tempo per trovare una squadra, probabilmente in Germania, o anche in questo caso ci sarebbe l’opportunità della rescissione, che non comporterebbe minusvalenzia visto che il tedesco è arrivato a parametro zero. Matuidi ha capito di non poter più dare tutto alla Juve, di non poter essere un pezzo pregiato del nuovo corso e ha scelto di vivere una nuova avventura, Khedira ancora rallenta ma l'addio è a un passo.