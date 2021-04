Il Milan sta pensando ad Antonio Mirante per la porta. Alle prese con il rinnovo di Gigio Donnarumma sul quale è forte l'interesse della Juventus, i rossoneri intanto lavorando su un cambio di guardia nel ruolo di dodicesimo: fuori Tatarusanu e dentro Mirante, in scadenza di contratto con la Roma. Il classe '83 è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha giocato prima nelle giovanili dal 2000 al 2004 e poi una stagione in prima squadra nel 2006-07 nella quale ha totalizzato sette presenze da vice Buffon. A distanza di pochi mesi dall'arrivo di Mandzukic, un altro ex Juve potrebbe finire al Milan.