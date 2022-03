In un'intervista al Corriere dello Sport, Beppe Bergomi ha avanzato una candidatura per il ruolo di Ct dell'Italia qualora Roberto Mancini dovesse dimettersi: quella di Gennaro Gattuso. "Ho letto tanti nomi" - ha detto Bergomi - "Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Ranieri, De Zerbi. I tre ex campioni del mondo sanno come si vince in azzurro, Ranieri sarebbe un selezionatore di grande esperienza, la filosofia calcistica di De Zerbi è simile a quella di Mancini. Ma se dovessi scegliere punterei su Gattuso. Ci vuole uno col suo carisma, la sua carica e la sua esperienza per ripartire dopo un momento simile".