E adesso? Che si fa? Dopo giorni in cui si parlava solo di Lukaku, ecco i giorni in cui si è parlato esclusivamente di Domenico. Non un nome qualunque. Del resto, non una squadra qualunque, la Juventus. A prescindere da cosa accadrà sul mercato e da cosa si sta muovendo in queste ore così convulse.Ecco: al centro della scena è tornato Cristiano Giuntoli, il direttore che dovrebbe cambiare il volto al club, chiamato a diventare più sostenibile e ugualmente competitivo. Lavoraccio. Che non sta andando come alcuni tifosi speravano, soprattutto dopo i tanti chiacchiericci e i fatti prevalentemente in uscita.