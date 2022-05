Dopo Londra, Parigi. Il ds Federico Cherubini, dopo il blitz della scorsa settimana in Inghilterra, è atteso tra venerdì e sabato in Francia. L’occasione, ovviamente, è la finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool, che raccoglierà dirigenti e agenti di mezza Europa nella capitale francese. L'occasione perfetta per ritrovarsi, aprire contatti, rinforzarne altri e avere nuovi canali di trattative, che per un paio di giorni passeranno inevitabilmente da lì. Parigi si trasformerà nel quartier generale del mercato internazionale, spiega Tuttosport, che aggiunge: "proprio per questo Cherubini sta valutando il viaggio Oltralpe, anche se sarà una decisione last minute, che dipende dalla conferma di alcuni appuntamenti. Già, perché nemmeno la finale di Champions ferma il mercato. Anzi, ogni anno molti affari nascono in concomitanza con la regina delle partite".



DI MARIA - Parigi, ora come ora, per la Juventus vuole dire soprattutto Angel Di Maria. Dopo il saluto a compagni e tifosi del Psg, El Fideo ha detto “adieu” anche a Parigi, ma in città vive uno degli uomini più importanti e influenti del suo entourage. E il suo futuro passa anche da questo avvocato. E' attratto dalla possibilità di ripartire dalla Juventus, per chiudere la sua carriera europea. Un feeling reciproco in cui manca solo l’accordo economico. E la finale di Champions può dare una mano, per lui, ma non solo...