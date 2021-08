Dopo, un altro Campione d'Europa è pronto a lasciare il Sassuolo. Si tratta di, che dopo nove stagioni, 275 partite e 97 gol con la prima squadra del club neroverde avrebbe chiesto alla società la cessione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, l'esterno offensivo seguito in passato molto da vicino anche dalla Juventus, dovrebbe comunque rimanere in Serie A: per lui è da segnalare l'interesse concretoIl nuovo Sassuolo di Alessio Dionisi è pronto a perdere un altro Campione d'Europa.