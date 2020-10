1









Brutta avventura per Cristiano Ronaldo, al quale è stata svaligiato l'appartamento di Rua Princesa Dona Amelia, a Funchal, mentre stava preparando la partita della sua nazionale contro la Spagna. Un addetto alla manutenzione della casa ha aperto il garage e il ladro ne ha approfittato per entrare, rubando alcuni oggetti tra i quali anche una maglia della Juventus da 200 euro firmata dallo stesso CR7. Nella giornata di oggi il ladro è già stato fermato, ma per la famiglia di Cristiano è stato un bello spavento. Ora Ronaldo e la sua Georgina possono rilassarsi tra un selfie e uno scatto sexy.



