Your browser does not support iframes.









di AM

Capitolo cessioni: aperto, anzi apertissimo. Moise Kean, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain: tre piste calde, alcune infuocate, che nelle ultime ore stanno concentrando tutte le attenzioni per il mercato bianconero. Il primo all'Everton, la Joya verso lo United e il Pipita direzione Roma: affari con sfumature diverse e disposti in modo differente sulla linea che porta da "primi contatti" ad "affare fatto". Ciò che non si sbloccava quindi (il mercato in uscita), ha iniziato a prendere forma - pur senza i nomi sperati dai tifosi e dalla stessa dirigenza -, innescando un effetto domino. E ora via, nuovamente, agli acquisti. I COLPI IN ENTRATA - Sì, perché al netto di qualche esubero ancora da piazzare, quelle di Kean e Dybala risultano (o risulteranno) come cessioni pesanti, di quelle da rimpiazzare qualitativamente ed emotivamente. In sostanza, un nome pesante. E non solo. Da Lukaku a icardi, da Isco ad Eriksen: il capitolo acquisti si riapre, i nomi già ci sono.