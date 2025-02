Dopo l'acquisto, il CEO di Tether manda un altro messaggio ai tifosi della Juventus

Getty Images



La GIF della zebra che rincorre la tigre

Dopo aver infiammato i tifosi della Juventus con lo slogan "Make Juventus Great Again", in chiaro riferimento al celebre motto di Donald Trump, Paolo Ardoino, CEO di Tether e nuovo azionista del club bianconero (con il 5% delle quote), ha continuato a stuzzicare l’ambiente juventino con un altro messaggio simbolico.Intorno alle 13, Ardoino ha pubblicato sul proprio profilo X (ex Twitter) una GIF che ritrae una zebra mentre rincorre una tigre. Un’immagine semplice ma dal significato molto chiaro: la Juventus (la zebra, simbolo del club) sta dando la caccia alla "tigre", un riferimento che i tifosi hanno subito interpretato come rivolto all’Inter, attuale capolista della Serie A e grande rivale storica.



Un nuovo capitolo per la Juventus?

L’entusiasmo tra i supporter bianconeri è stato immediato: in molti hanno visto nel gesto di Ardoino una dimostrazione di vicinanza e ambizione, segno che il nuovo azionista non è solo un investitore, ma anche un grande appassionato di calcio e della Juventus.L’ingresso di Tether nella società bianconera potrebbe segnare un cambio di passo per il club, soprattutto dal punto di vista economico e strategico. Ardoino, con le sue dichiarazioni e il suo coinvolgimento social, sembra voler trasmettere un messaggio chiaro: la Juventus ha le risorse e la determinazione per tornare al vertice, e il duello con l’Inter per il futuro è più acceso che mai.Ora resta da vedere se la squadra di Thiago Motta riuscirà a tradurre questa fiducia in risultati concreti sul campo, inseguendo il sogno di riportare la Juventus al top del calcio italiano ed europeo.