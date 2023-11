Dopo il presidente del Senato Ignazio LEGGI QUI ), ecco un altro illustre rappresentante del mondo politico italiano che tradisce la sua antipatia - per usare un eufemismo - nei confronti della. Si tratta di Mario, già presidente del Consiglio, che a un evento andato in scena nella Capitale ha parlato della sua passione per laesternando un certo fastidio anche solo a pronunciare il nome della squadra torinese bianconera.- "Il mio, con la squadra della Roma, è il rapporto di un tifoso, ma un tifoso che non va allo stadio da 30-40 anni. Da giovane andavo, vinceva sempre una certa squadra di Torino che non voglio neanche...", il suo commento, che ha già fatto storcere il naso a molti che invece la Juve la seguono e la amano.