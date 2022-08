La Juventus pareggia per 1-1 contro la Roma di Jose Mourinho. I tifosi della Vecchia Signora dopo il pareggio con la Sampdoria si erano schierati contro Massimiliano Allegri al punto di far andare in tendenza su Twitter #Allegriout. Oggi, dopo la gara contro i giallorossi dell'ex numero 10 bianconero Paulo Dybala i tifosi si schierano con il tecnico livornese. Di seguito alcune tra le reazioni sui social del tifosi bianconeri su Massimiliano Allegri.