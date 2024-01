Calciomercato Juve, la posizione di Allegri e club su Bernardeschi

La posizione geografica è al di sopra di ogni sospetto. Federicoha casa a Torino e qui vive insieme alla sua famiglia. Nel giorno di Natale, il calciatore di proprietà del Toronto FC fu immortalato mentre nel centro del capoluogo torinese parlava con Dusan Vlahovic . Il 31 sera, invece, l’appuntamento era a Leve, il ristorante di proprietà di Leonardo Bonucci. Qui, Bernardeschi ha festeggiato insieme a diversi bianconeri tra cui lo stessoInsomma, una dimostrazione del fatto cherisponda perfettamente ad almeno due linee guida che Massimilianoha dato per il mercato: il profilo di un calciatore che si integri con il gruppo – e qui siamo già a buon punto -, e che conosca la Serie A. Anche in questo caso, si andrebbe sul sicuro.Da parte sua, Bernardeschi avrebbe già portato borsone e scarpe con i tacchetti alla Continassa e no, di certo non l’ha mai nascosto. L’operazione sarebbe low cost e potrebbe concludersi con la formula di un prestito secco di 6 mesi, per arrivare fino al termine della stagione italiana. Da parte della dirigenza bianconera, le porte non sono chiuse, mentre la chiusura della trattativa è ancora lontana.