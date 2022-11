dopo averlo fatto con la Juve, il centrocampista aveva l'obiettivo di trascinare - come lui stesso ha detto - anche laCi ha messo 25 minuti per esaudire il suo auspicio;che spazza via le paure dei francesi dopo l'iniziale vantaggio di Goodwin.che davanti alla porta non può sbagliare. Un gol e un assist, la rimonta della squadra di Deschamps porta il nome di Adrien.Prima il gol di testa, diventato una specialità visto che è il terzo da inizio stagione. Poi il recupero nella metà campo avversaria da cui arriva la rete di Giroud, servito con un cioccolatino da Rabiot.Senza dubbio la miglior stagione fino a qui della sua carriera,Un giocatore totalmente in fiducia che non ha avuto paura a mettersi pressioni addosso anche prima dell'avventura in Qatar: "Pogba mi ha chiesto di trascinare la Francia come sto facendo con la Juve, di essere il leader del centrocampo.", detto, fatto. Dche quattro anni fa in Russia, nel mondiale vinto dalla sua nazionale non c'era. E allora, ha un motivo in più per portare la Francia a confermarsi sul tetto del mondo.