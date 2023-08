Potrebbe esserci un'esperienza in Serie B nel prossimo futuro di Michele. Il centrocampista classe 2002, come noto, non rientra più nei piani della, che a giugno non ha esercitato il diritto di riscatto dal Genoa che lo aveva mandato in bianconero in prestito. Nelle ultime settimane per lui si sono mosse diverse squadre tra cui l'Ascoli, il Catanzaro e la Ternana, mentre risale alle scorse ore un sondaggio delneopromosso in cadetteria, che dopo aver ingaggiato Alessandro Sersanti ha riallacciato i contatti con la Juve per un paio di giovani in uscita ( ne abbiamo parlato QUI ). Se ne saprà di più nelle prossime ore.