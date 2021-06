Un gesto. Simbolico, sì. Ma che va anche oltre ogni decisione "politica". Come raccontato da Sky Sport, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di indossare la fascia da capitano arcobaleno questa sera, quando il suo Portogallo si giocherà un pezzo di Europeo nella sfida di questa sera contro la Francia, capolista del temibilissimo gruppo F.



SIMBOLO - Cristiano potrebbe dunque seguire l'esempio tracciato da Neuer dopo giorni di polemiche, in particolare contro l'Uefa di Ceferin. Ieri è arrivata la risposta della Juventus, che ha mandato un forte messaggio disegnando il proprio logo 'arcobaleno'. E ora può essere il turno dell'atleta simbolo, il secondo agli Europei dopo il portiere tedesco. Sul quale era persino scattata un'inchiesta, subito archiviata. "La Uefa ha condiviso oggi con la DFB di aver interrotto la revisione della fascia da capitano arcobaleno indossata da Manuel Neuer. La fascia è stata valutata come un simbolo della squadra per la diversità e quindi per una 'buona causa'", il comunicato apparso poi sui social network della Federcalcio tedesca.