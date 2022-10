Dopo la, ilcontinua la sua corsa con un'altra vittoria. Nel pomeriggio odierno la squadra di Raffaeleha infatti conquistato ulteriori tre punti preziosi battendo in trasferta la, con un secco 3-0: a segno Matteo Pessina, Gianluca Caprari e Stefano Sensi, che hanno fatto sprofondare i blucerchiati all'ultimo posto in classifica con soli due punti in otto partite, uno dei quali frutto del pareggio contro i bianconeri di Massimiliano