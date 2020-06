Il Milan si appresta a chiudere il primo colpo dell’estate 2020. E' praticamente fatta per l’arrivo in rossonero di Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000, 20 anni compiuti da pochissimi giorni, lo scorso 5 giugno. L'esterno francese è atteso a Milano lunedì 15 per le visite mediche di rito, prima di apporre la firma al contratto che lo legherà al Milan. Arriva da svincolato, in quanto il suo contratto con il Lione era in scadenza il 30 giugno. Battuta la concorrenza del Siviglia.



