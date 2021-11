Dopo aver giocato e vinto contro la sua ex squadra, la serata di gloria di Federiconon è terminata al fischio finale del match. Infatti, come testimoniato dalla fidanzata del calciatore, Benedetta, su Instagram, nel post partita è stata organizzata una cena a sorpresa. L'occasione è il compleanno di Chiesa, che ha compiuto 24 anni il 25 ottobre. Una festa in ritardo, ma pur sempre un modo per festeggiare compleanno e vittoria in campionato: che serata!