di Mattia Pintus

Bene, i calici saranno stati appoggiati da poco e ancora i cerchi lasciati dai bicchieri sul tavolo saranno luminescenti e appicicaticci. Tutto lecito, se non letteralmente, quantomeno metaforicamente. L'euforia che si è vista nella zona mista e nel post-partita da parte dei giocatori della Juventus, consapevoli di aver vinto il Derby d'Italia più carico di aspettative di quanto non si vedesse da quindici anni almeno, hanno mostrato finalmente una vena umana che spesso si cerca di nascondere. La Juve mentalizzata di Bonucci però, ha ceduto il passo per una notte agli occhi sprizzanti gioia (o Joya) di Dybala, ancor più chiari del solito. Ci ha pensato il padrone di casa, anzi, dello spogliatoio, a rimettere tutti in riga, in sala stampa quando, last minute, gli è stato chiesto se fosse felice della partita.



"A tratti lo sono stato" ha risposto caustico il tecnico toscano, rifuggendo ai facili trionfalismi che, in questo suo inizio in bianconero, proprio non gli appartengono. Così, in attesa di capire da lui stesso se la convivialità degli anni partenopei possa essere replicabile anche a Torino, ha questioni più urgenti da sbrigare. In primis, a partire da ieri, ma ancor più da giovedì, ci sarà da capitalizzare la sosta per le Nazionali. Incrociando le dita che la sorte non sia avversa in acque internazionali, e che tutti tornino, più o meno come sono partiti, questa pausa sarà indispensabile per fare la conta dei recuperi, da De Sciglio a Douglas Costa, passando per Danilo. Insomma, sarà una settimana lunga per reinserire - o valutare - chi finora ha dato forfait, che sia stato per problemi fisici o strutturali (vedi Rabiot, troppo altalenante).



Inoltre Sarri dovrà affrontare il difficile compito di gestire l'entusiasmo. La Juventus non è solita a sedersi sugli allori se ci sono grigliate in vista e la fuga sull'Inter non è che appena cominciata. Ora, la ripresa dei campionati che sembra così distante, va dosata con saggezza nella testa, più che nel fisico.