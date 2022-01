1









Dopo le decisioni del giudice sportivo - Allegri squalificato e ammenda alla Juventus per cori di discriminazione territoriale - i tifosi bianconeri hanno manifestato tutta la loro rabbia sui social. In particolare, a finire sotto i riflettori la non decisione sugli ululati razzisti rivolti a Kean e arrivati dal settore ospiti dell'Allianz Stadium. Per questo, su Twitter è nato l'hashtag #SiamoTuttiKean



Sfoglia la gallery per leggere i messaggi