Manoloè intervenuto inal Tower Genova Airport Hotel&Conference insieme al suo avvocato Gabriele, scegliendo di rompere il silenzio dopo la condanna ain primo grado con il rito abbreviato per. Ecco le sue prime parole: "Intanto voglio ringraziare tutte le persone presenti. Io, mio padre e il mio avvocato ci tenevamo a questa conferenza. Penso che il nostro silenzio sia durato troppo. Quello che posso dirvi è che soffro per tutto quello leggo e per le persone che ne fanno parte. Fino a poche settimane fa il mio unico sfogo era quello di indossare la maglia più bella del mondo per me e per mio padre. Sto rinunciando al sogno di un bambino. Tutto quello che ho ottenuto non me lo ha regalato nessuno, neanche mio padre.. Oggi non porto ipotesi, ma prove, che presenterà il mio Avvocato".