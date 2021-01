Dopo Laura Barriales, un'altra super tifosa della Juve ha annunciato di essere incinta: si tratta di Cristina Chiabotto, "madrina" per eccellenza dei bianconeri e anche lei volto di JTV. L'ex Miss Italia ha dato la notizia poche ore fa attraverso i suoi canali social: "25 settimane di te... sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l'ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore". Anche il marito della Chiabotto, il manager piemontese Marco Roscio, è uno sfegatato sostenitore della Juve, e per un breve periodo ha anche lavorato nel settore marketing del club.