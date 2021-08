Se marcha Florentino Pérez de Barcelona



4 horas en la ciudad condal con Joan Laporta y Andrea Agnelli



Los tres presidentes y fundadores de la Superliga han comido en el restaurante Botafumeiro



Un lungo incontro a Barcellona, tra i principali fautori della Superlega: Andrea Agnelli, Florentino Perez e Joan Laporta. Colta al volo l'occasione del Trofeo Gamper, per svolgere dal vivo una riunione tra i tre protagonisti dell'importante fase politica che il business calcio sta vivendo. Riunione terminata, come riporta il giornalista di Cope, Victor Navarro. Dopo 4 ore passate a Barcellona, Florentino Perez si è rimesso in viaggio per tornare a Madrid.